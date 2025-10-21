Покупку лекарств для сотрудников предлагают освободить от налогов

Депутаты предлагают увеличить размер необлагаемой налогом суммы подарков и призов в 2,5 раза, до 10 тыс. рублей, а также освободить от уплаты налогов средства, потраченные работодателями на приобретение лекарств для сотрудников.

По словам одного из авторов инициативы, главы Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, действующий порог в 4 тыс. рублей был установлен «еще 20 лет назад, когда инфляция была на 150% меньше». «Возможность не платить в казну за материальную помощь работодателя или полученный подарок ценой до 10 тыс. рублей — это уже не роскошь, а объективная необходимость», — подчеркнул депутат (цитата по ТАСС).

Также предлагается освободить от налогов призы, полученные на конкурсах и соревнованиях, проводимых властями. Не облагаться налогом, согласно проекту, будет материальная помощь, оказываемая как действующим, так и бывшим работникам, ушедшим на пенсию. Кроме того, сюда входит возмещение работодателями стоимости лекарств, приобретенных для сотрудников.

Предлагаемые изменения также затрагивают ряд других социальных выплат, в том числе материальную помощь инвалидам от общественных организаций и выплаты образовательных учреждений своим студентам и аспирантам.

gxpnews