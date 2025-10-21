«Эндофарм» запустил производство химиопротектора «Месна»

ФГУП «Эндофарм» запустило промышленное производство химиопротектора «Месна» для пациентов с онкологическими заболеваниями, проходящих курс химиотерапии, сообщила пресс-служба компании. Месяцем ранее Минздрав выдал регистрационное удостоверение на выпуск препарата в виде раствора для внутривенного введения 100 мг/мл.

«Локализация производства „Месна” на базе производственной площадки „Московский эндокринный завод” в соответствии со стандартами GMP обеспечит потребность системы здравоохранения в препарате, внесенном в список дефектурных лекарственных средств», — рассказали в пресс-службе, отметив, что выпуск первой партии в гражданский оборот намечен на ноябрь.

«Месна» показана в рамках комбинированной химиотерапии онкологических заболеваний, включая карциному яичников, молочной железы, легкого, головы и шеи, саркомы костей и мягких тканей, лимфомы и лейкозов у детей и взрослых. Препарат снижает риск развития геморрагического цистита — специфического поражения мочевого пузыря, вызываемого цитотоксическими препаратами.

Отметим, что, согласно Государственному реестру лекарственных средств, препараты ММН месна, кроме «Эндофарма», в России представляют еще четыре компании: «Атолл», «Верофарм», «ЛЭНС-Фарм» и «Бакстер Онкология ГмбХ».

«Месна» — третий препарат в ассортименте «Эндофарма», предназначенный для проходящих химиотерапию, напомнили в компании. С 2008 года завод выпускает раствор для внутривенного и внутримышечного введения «Метоклопрамид», а во второй половине 2026-го начнется производство лиофилизата «Фосапрепитант-ЭТ». Эти средства применяются для купирования тошноты и рвоты во время и после химиотерапевтического лечения.

gxpnews