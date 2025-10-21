За 8 месяцев 2025 года объем выпускаемой в Москве фармпродукции вырос на 4,4%

За первые 8 месяцев года объем выпускаемой в Москве фармацевтической продукции увеличился на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего, сообщает информационный центр правительства города.

«С января по август 2025 года [фармацевтические] компании произвели на 4,4% больше препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом отгрузка данной продукции увеличилась почти на треть — на 30,9% — и составила более 236 млрд рублей», — цитирует центр главу Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолия Гарбузова.

В сообщении приводится пример фармацевтического завода «Сервье Рус», с начала года выпустившего более 53 млн упаковок лекарств — на 9,5% больше, чем годом ранее. Предприятие специализируется на производстве препаратов для терапии основных хронических неинфекционных заболеваний, включая сахарный диабет 2-го типа, сердечно-сосудистые заболевания и хронические заболевания вен.

Другое столичное предприятие, «Изварино Фарма», в этом году зарегистрировало восемь новых препаратов, среди которых средства от тромбозов, депрессии и табачной зависимости. Совместно с китайскими партнерами и Казанским федеральным университетом компания создала препарат для клеточной иммунной терапии CAR-T. Всего портфель разработок компании «Изварино Фарма» включает более 90 наименований, говорится в сообщении.

Как ранее рассказали в пресс-службе мэра Москвы, бюджет столицы на закупку лекарств в 2026 году составит 66 млрд рублей. Подробнее — в материале GxP News.

