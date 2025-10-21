В список запрещенных для водителей препаратов планируют включить снотворные и седативные

В список лекарств, прием которых будет являться основанием для лишения водительских прав, могут войти снотворные и седативные средства. Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

«Весной Госдума приняла в первом чтении проект закона об административной ответственности для водителей за прием определенных лекарств. Согласно документу, перечень веществ, входящих в состав препаратов, ухудшающих внимание и реакцию, определит правительство. В первую очередь сюда могут войти препараты, которые затрудняют концентрацию внимания, например снотворные и седативные средства», — сказал Леонов (цитата по РИА Новости).

Он уточнил, что штраф будет выписываться на основе совокупности клинических признаков «лекарственного опьянения», которые возникли из-за препаратов, ухудшающих внимание и реакцию, но не относятся к этиловому спирту или другим одурманивающим веществам.

«Не всегда водителям удобно искать в таком перечне препарат, который был принят. Поэтому мы в ЛДПР предлагаем маркировать такие лекарственные средства словами на упаковке „противопоказано при вождении”, с тем чтобы человек сразу понял, что препарат уже есть в перечне, его не стоит принимать, если нужно куда-то ехать», — заключил он.

Напомним: инициатива подразумевает введение административной ответственности за управление транспортом под воздействием лекарств, ухудшающих реакцию и внимание. За это автомобилистам может грозить штраф в размере 45 тыс. рублей и лишение водительских прав на 1,5–2 года.

Ранее другой депутат, Ярослав Нилов, предлагал размещать на упаковках «опасных» лекарств изображение дорожного знака «Въезд запрещен». По его мнению, это наглядно предупреждало бы водителей о запрете садиться за руль. Однако в Комитете по охране здоровья посчитали эту меру избыточной, так как соответствующие противопоказания указаны в инструкции к препарату.

