ЕС согласовал первую за 20 лет реформу фармацевтического законодательства

В ЕС согласована первая за 20 лет реформа фармзаконодательства: компании получат гарантированные девять лет монополии, регулятор ускорит процедуру одобрения препаратов на месяц и начнет выдавать бессрочные регистрационные удостоверения. Также появятся ваучеры для создателей антибиотиков против супербактерий, которые позволяют продлить эксклюзивные права на любой препарат в портфеле производителя.

Европейский союз (ЕС) завершил переговоры по обновлению фармацевтического законодательства, продолжавшиеся два с половиной года. Европарламент и Совет ЕС согласовали финальный текст реформы, сообщило Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

Реформа гарантирует фармкомпаниям минимум девять лет защиты от конкуренции на европейском рынке. В течение восьми лет производители дженериков и биоаналогов не смогут ссылаться на клинические испытания оригинальных препаратов при подаче заявки на регистрацию, а после этого им придется ждать еще год перед началом продаж.