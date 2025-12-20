Проект об обращении генетических данных будет принят только после представления подзаконного акта

Законопроект об обращении генетических данных человека

По итогам обсуждения комитет поддержал документ в первом чтении, прямо указав на необходимость подзаконного регулирования и осторожного подхода. Как подчеркнула статс-секретарь – заместитель министра науки и высшего образования РФ Анастасия Бондаренко, проект изначально задумывался как рамочный, его ключевые механизмы планируется зафиксировать позже.

Одновременно Бондаренко обратила внимание на то, что используемое в законопроекте понятие «обращение информации» может трактоваться слишком широко. По ее словам, ко второму чтению на площадке Госдумы планируется обсудить замену этого термина на «передачу», поскольку такой подход «будет больше отвечать целям законопроекта» и снизит риски разного толкования норм для медицинских и научных организаций.

Отдельный блок обсуждения касался передачи диагностических и генетических данных за границу. Статс-секретарь – заместитель руководителя ФМБА Николай Солнцев подчеркнул, что оказание медицинской помощи конкретному пациенту не подпадает под ограничения: «Диагностические данные будут передаваться в целях оказания медицинской помощи конкретному пациенту – такой случай, безусловно, допускается». Он отметил, что именно подзаконный акт должен зафиксировать детали, чтобы «ни в коем случае не ухудшить положение российских граждан и сохранить доступ к медицинской помощи».

Существенные опасения прозвучали по поводу влияния закона на науку и международное сотрудничество. Член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров напомнил, что генная инженерия является глобальной сферой. По его мнению, регулирование должно сопровождаться ускорением собственных разработок, прежде всего в области генной терапии, которая сегодня почти полностью представлена зарубежными препаратами.

Президент НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев, в свою очередь, указал на риски для международных исследований, поиска доноров и развития клеточно-генных технологий. «Мы должны четко понимать: подобное законодательство неизбежно задержит развитие наших генотехнологий и смежных направлений. Все тесты, которые мы используем, не российские, а международно признанные. При этом и с той стороны могут вводиться ограничения. Мы пока не понимаем всех этих последствий», – пояснил Румянцев. По мнению эксперта, в случае неосторожного регулирования под ограничение может попасть слишком широкий круг практик – от трансплантации до работы частных генетических компаний.

Отдельно обсуждалась деятельность лабораторий и частных генетических сервисов, в том числе с иностранным участием. Председатель Комитета по охране здоровья Сергей Леонов отметил, что в ряде договоров с гражданами прямо предусмотрена возможность передачи данных за рубеж, тогда как многие пациенты этого не хотят. В ответ Анастасия Бондаренко пояснила, что после вступления закона в силу такие положения станут ничтожными: договоры придется приводить в соответствие, а ответственность будет возлагаться на организации, нарушающие требования.

В целом участники заседания сошлись во мнении, что дальнейшая судьба документа будет зависеть от качества подзаконного акта и способности регулятора сохранить баланс между защитой генетических данных и развитием медицины и науки. По словам Бондаренко, документ будет разрабатываться Минздравом, Минобрнауки, ФМБА и другими ведомствами. Регламент планируется представить в нижнюю палату ко второму чтению законопроекта.

Обсуждаемые экспертами поправки в № 86-ФЗ от 5 июля 1996 года «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности» внесены в Госдуму в середине ноября 2025 года. Корректировки затрагивают сферу обращения генетических данных человека: проектом допускается передача таких сведений за пределы России с установлением соответствующего порядка, но запрещается передача иностранным физическим и юридическим лицам данных, полученных при проведении популяционных генетических и иммунологических исследований. Кроме того, в документе закрепляется возможность представления генетической информации в натуральной и цифровой формах.

Законопроект о возврате госслужащего к медицинской или фармацевтической деятельности

По сообщению одного из авторов законопроекта, первого заместителя председателя комитета Бадмы Башанкаева, корректировки направлены, в частности, на упрощение возвращения к профессиональной деятельности министров – региональных и федеральных, – а также других отраслевых специалистов, занимающих государственные должности, работающих в ФМБА или силовых структурах. После пяти лет подобной практики врачебная аккредитация «автоматически сгорает», уточнил депутат, а для ее восстановления специалистам требуется от четырех до шести месяцев, на которые они выпадают из профессиональной деятельности.

В итоге комитет рекомендовал принять поправки в первом чтении. Законопроект с корректировками № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» был внесен в нижнюю палату парламента в июле 2025 года. Предполагается, что перечень должностей, при замещении которых госслужащие будут иметь особый допуск к осуществлению медицинской или фармацевтической деятельности, установит Правительство РФ. Список специальностей утвердит профильное федеральное ведомство.

Проект поправок в госпрограмму «Развитие здравоохранения» о дофинансировании Белгородской, Брянской и Курской областей

Комитет поддержал пакет корректировок Минздрава в госпрограмму «Развитие здравоохранения». В частности, нововведения будут регулировать порядок предоставления и распределения субсидий между регионами, а именно – выделение средств из федбюджета для Белгородской, Брянской и Курской областей. Финансирование будет направлено на реализацию программы комплексного восстановления и развития пострадавших территорий до 2030 года, на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт медучреждений, закупку оборудования и транспорта для доставки пациентов и медперсонала, а также на оснащение передвижных медицинских комплексов.

Отдельные положения касаются модернизации детской медицинской инфраструктуры. Так, предусмотрено софинансирование оснащения детских больниц современными медизделиями по приоритетным профилям – хирургии, нейрохирургии, реаниматологии, гематологии, травматологии, оториноларингологии, неонатологии, онкологии, офтальмологии и кардиохирургии. Планируемая дата вступления новеллы в силу – 1 января 2026 года.

Фото: Милана Бородина/Vademecum

vademec