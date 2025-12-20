Американский регулятор отменил обязательную вакцинацию новорожденных от гепатита B

Эксперты CDC указали, что принятие решений «на индивидуальной основе» означает, что родителям и медорганизациям, проводящим вакцинацию, необходимо учитывать преимущества, риски, связанные с вакцинацией, и риски заражения. Родителям младенцев необходимо самостоятельно консультироваться с медиками и решать, будет ли ребенок проходить иммунизацию против гепатита B и когда. Для этого предлагается учитывать риски заражения, например, наличие у члена семьи данного заболевания или частые контакты с теми, кто переехал из неблагополучных по болезни районов.

График иммунизации детей обновят с учетом рекомендаций Консультативного комитета CDC по практике иммунизации (ACIP). Изменения внесут и в клиническое руководство по вакцинации против гепатита В.

«Эта рекомендация основана на тщательном анализе имеющихся данных, проведенном ACIP. Мы восстанавливаем баланс информированного согласия для родителей, чьи новорожденные дети практически не подвержены риску заражения гепатитом В», – сообщил замминистра здравоохранения США, и. о. директора CDC Джим О’Нил.

ACIP заявил о решении отменить обязательную вакцинацию всех новорожденных от гепатита В в начале декабря 2025 года, тогда крупные фармацевтические компании выразили обеспокоенность этим нововведением. Так, в Merck, чья вакцина Рекомбивакс HB была основным продуктом иммунизации детей в США против гепатита В, отмечали, что решение «подвергает младенцев неоправданному риску хронической инфекции, рака печени и даже смерти». В компании настаивали, что мера «подорвет достижения в области общественного здравоохранения, которых удалось добиться за десятилетия».

Так, по данным Национального фонда по борьбе с инфекционными заболеваниями, всеобщая вакцинация против гепатита B предотвратила свыше 500 тысяч случаев заражения детей, сократила количество случаев заболевания младенцев на 95%. Кроме того, удалось предотвратить примерно 90,1 тысячи смертей.

В Merck обратились к ACIP с требованием вернуть в рабочие группы комитета организации по связям с общественностью и практикующих врачей. В компании заявили, что обсуждения под руководством медицинских и научных экспертов «необходимы для формирования обоснованных рекомендаций, основанных на фактических данных, которые защищают здоровье населения».