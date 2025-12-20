В рейтинг университетов стран БРИКС попали 34 российских медвуза

Первое место среди всех медицинских вузов, представленных в рейтинге, занял Сеченовский университет. В общем зачете среди российских университетов он оказался на 13-м месте, а в подборке среди организаций стран БРИКС – на 60-м. Далее идет РНИМУ им. Н.И. Пирогова (19-е место среди российских, 92-е место среди стран БРИКС), третье место среди российских медвузов занял Первый Санкт-Петербургский ГМУ им. И.П. Павлова (21-е и 99-е места соответственно).

Далее в списке следует Российский университет медицины (25–33, 126–150 места), Башкирский ГМУ (34–37, 151–175) и Северо-Западный ГМУ им. И.И. Мечникова (38-39, 176–200). Сразу пять медвузов делят строчки 40–51 среди российских университетов и 201–250 среди стран БРИКС – это Приволжский исследовательский медицинский университет, Самарский ГМУ, Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, Саратовский и Сибирский ГМУ.

Далее среди российских медвузов идет Волгоградский ГМУ (52–67, 251–300 места) и Казанский ГМУ (68–79, 301–350). Строчки 80–91 среди отечественных и 351–400 среди стран объединения заняли Красноярский ГМУ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого, НМИЦ им. В.А. Алмазова, Ростовский, Рязанский и Уральский госмедуниверситеты. Воронежский, Курский и Тюменский ГМУ оказались на позициях 92–103 и 401–450, а Новосибирский, Северный и Южно-Уральский ГМУ – на позициях 104–124 и 451–500.

Восемь медицинских вузов разделили строчки 125–151 среди российских университетов и 501–600 среди организаций стран БРИКС. Это Алтайский, Астраханский, Дальневосточный, Омский и Пермский ГМУ, «Росбиотех», Тверской ГМУ и медицинский университет «Реавиз». Замыкают рейтинг отечественных медвузов Кубанский ГМУ и Ханты-Мансийская государственная медицинская академия (152–169, 601–750).

По данным аналитиков, в перечень попали университеты, которые занимают ведущие позиции в глобальных академических рейтингах и/или лидируют в национальных рейтингах. В некоторых случаях отбор осуществлялся на основании количества научных публикаций вуза за 2019–2022 годы. Для составления рейтинга использовались объективные критерии, одобренные международными экспертами, а репутационные опросы были полностью исключены.

Источником информации стали открытые данные официальных сайтов университетов и национальных органов власти, а также данные независимых международных ресурсов – агрегатора платформ онлайн-курсов Class Central, платформ массового образования «Открытое образование» (Россия) и icourse163.org (Китай), поисковых систем Google, «Яндекс», Baidu, социальных сетей, а также провайдеров библиометрических данных, веб-сайтов научных премий из списка IREG List of International Academic Awards и ряда других источников.

Для рейтинга применяли подход к составлению глобального списка «Три миссии университета». В шорт-лист рейтинга вошли более 1 тысячи университетов, представляющих страны консорциума – Бразилию, Египет, Индию, Индонезию, Иран, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Россию, Саудовскую Аравию, Эфиопию и ЮАР, а также страны, получившие до 1 июня 2025 года статус государств – партнеров объединения БРИКС. Это Беларусь, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Узбекистан.

Для оценки научной миссии составители использовали критерий «совместные публикации с партнерами из БРИКС», который измеряет число научных работ, подготовленных за четыре года в кооперации с коллегами из стран БРИКС. Всего использовались 17 факторов. После расчета баллов по каждому из них полученные оценки суммировались. Общий вес показателей групп составляет: 45% – у группы «Образование», 25% – у группы «Наука» и 30% – у группы «Университет и общество».

Первая версия пилотного рейтинга университетов стран БРИКС была представлена в середине октября 2024 года. Тогда в итоговый перечень попали 600 учебных заведений из десяти государств объединения. В рейтинге оказался 161 вуз из России, из которых 30 были медицинского профиля. По этому показателю страна заняла первое место, из других стран в перечень попали только 28 медвузов: в Китае – 13, в Иране – 10, в Индии – 3, по одному – в Бразилии и Эфиопии.

Лидером среди отечественных медвузов тогда тоже оказался Сеченовский университет (12-е место в российском списке и 46-е – в общем зачете стран БРИКС). На втором месте был Первый Санкт-Петербургский госмедуниверситет им. академика И.П. Павлова (18-е место среди российских, 82-е место среди стран БРИКС). Тройку лидеров среди медвузов закрывал РНИМУ им. Н.И. Пирогова (22-е и 92-е места).