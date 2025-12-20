Начались продажи первого российского семаглутида в таблетках

Биофармацевтическая компания «Промомед» начала продажи таблетированного препарата для лечения сахарного диабета 2-го типа «Семальтара» (семаглутид), сообщили GxP News в пресс-службе фармпроизводителя.

Компания уже выпускает препараты семаглутида для инъекционной терапии — «Квинсента», «Велгия» и «Велгия Эко». «Семальтара» же стала первым отечественным семаглутидом в таблетках. Отмечается, что пероральный прием станет решением для пациентов с психологическим барьером перед инъекциями, а также может использоваться для поддержания уже достигнутых результатов.

«Семальтара» — аналог «Ребелсаса» датской компании Novo Nordisk, которая прекратила поставки своего продукта в Россию в прошлом году. «Семальтара» выпускается на производственной площадке «Промомеда» — заводе «Биохимик» в Мордовии — по полному циклу, от субстанции до готовой лекарственной формы, подчеркнули в компании.

В розничную продажу препарат поступит в дозировках 3 мг, 7 мг и 14 мг в течение ближайшего месяца. Отпуск будет осуществляться по рецепту врача.

В 2024 году «Промомед» принял стратегию, по которой до 2030-го последовательно выведет на рынок 31 препарат, «Семальтара» является девятым из них.

