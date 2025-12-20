Созданная Gilead «таблетка от ВИЧ» успешно прошла очередную фазу испытаний

Американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences объявила о положительных предварительных результатах III фазы клинических испытаний комбинированного препарата биктегравир + ленакапавир для лечения ВИЧ. Однотаблеточная схема лечения показала результаты, сопоставимые по эффективности с другой разработкой Gilead — мегаблокбастером Biktarvy (биктегравир + тенофовира алафенамид + эмтрицитабин), говорится в пресс-релизе компании.

В исследовании Artistry-2 участвовали взрослые пациенты с ВИЧ, достигшие на фоне приема Biktarvy вирусологической супрессии — состояния, когда количество вирусных частиц в крови снижается до неопределяемого уровня. Пациентов разделили на две группы: одну перевели на новую схему лечения, другая продолжала терапию Biktarvy.

Оказалось, что новая схема по эффективности не уступает существующей.

Около месяца назад Gilead сообщила о значительном успехе предыдущего исследования — Artistry-1, в котором участвовали пациенты, на исходном этапе принимавшие сложные многокомпонентные препараты.

Теперь Gilead планирует представить результаты обоих исследований регулятору и получить одобрение нового режима лечения ВИЧ.

Аналитики рынка считают, что упрощенная схема станет «альтернативой для пациентов, предпочитающих меньшее количество лекарств». Это позволит к 2030 году довести объем продаж комбинированного препарата до $630 млн при условии его вывода на рынок в 2027-м.

gxpnews