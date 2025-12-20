Акции Pfizer упали на 5% после публикации прогноза по выручке

Американский фармацевтический гигант Pfizer представил прогноз выручки на 2026 год — от $59,5 млрд до $62,5 млрд, тогда как в этом году ожидается $62 млрд, а в прошлом показатель составил $63,6 млрд.

Как говорится в пресс-релизе компании, прогноз учитывает возможное снижение продаж продуктов, связанных с COVID-19, на $1,5 млрд и на столько же из-за потери эксклюзивности некоторых препаратов. После публикации отчета цена акций Pfizer на Нью-Йоркской фондовой бирже упала на 5%.

В апреле компания сообщила об усилении мер по сокращению расходов, связанных в основном с продажами, информационными и административными функциями. «Мы по-прежнему движемся по плану по достижению экономии затрат в размере около $7,2 млрд, при этом, как ожидается, большая часть будет достигнута к концу 2026 года, а не в 2027-м», — заявил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла во время телефонной конференции.

Что касается зависимости компании от обширного портфеля вакцин, то он заверил инвесторов, что нынешняя угроза продажам в США является «аномалией». По данным Pfizer за III квартал, продажи пневмококковых вакцин Prevnar за пределами Соединенных Штатов выросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как на внутреннем рынке снизились на 12%. Аналогичная ситуация наблюдалась и с Comirnaty против COVID-19: продажи выросли на 9% на международном рынке и снизились на 25% в США, отмечает Fierce Pharma.

«Вакцины являются неотъемлемой частью любой системы здравоохранения. Это наиболее экономически эффективное средство профилактики заболеваний в мире, и так будет и дальше. Могу вас заверить, мы не вернемся во времена Луи Пастера или даже раньше», — сказал Бурла, подчеркнув, что Pfizer не изменила подхода к долгосрочным инвестициям в вакцины.

gxpnews