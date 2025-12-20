За продажу просроченных БАД предлагают штрафовать на 20 тыс. рублей

В России могут ввести автоматические штрафы за продажу просроченной маркированной продукции, включая биологически активные добавки (БАД). Соответствующий законопроект, предусматривающий изменение Кодекса об административных правонарушениях, внесен в Госдуму.

Предполагается, что штраф последует в случае, если продавец получит через систему маркировки предупреждение, что товар просрочен, и все равно его продаст. Взыскание за каждую реализованную единицу просроченного товара составит для индивидуальных предпринимателей (ИП) — 10 тыс. рублей, для юридических лиц — 20 тыс. рублей.

В случае БАД нововведение заработает с марта 2026 года, а с июля «автоштрафы» будут взимать со всех товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в этом году количество нарушений, связанных с продажей просроченных товаров, «показывает тенденцию к росту». Несмотря на предупреждения об истечении срока годности продукции, за апрель запрет нарушили 4,2 тыс. юрлиц и почти 14 тыс. ИП, а за месяц с 20 июля по 20 августа — 4,8 тыс. и 15 тыс. соответственно, «то есть количество нарушителей снизить не удается», резюмируют авторы инициативы.

В России продолжают ужесточать контроль за продажей БАДов, в том числе на маркетплейсах. GxP News выяснили, какие меры планирует регулятор в отношении онлайн-продавцов добавок.

gxpnews