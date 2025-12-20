Чиновникам-фармацевтам и медикам упростят возврат к работе по профилю

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который предусматривает возможность госслужащим с профильным образованием в упрощенном порядке вернуться к фармацевтической или медицинской работе.

По действующему законодательству медики и фармацевты, не работавшие по специальности больше 5 лет, должны проходить программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации, а также получать аккредитацию. Комитет предлагает исключить из этого списка профпереподготовку — смягчение требований коснется сотрудников госорганов в сфере охраны здоровья, а также депутатов и сенаторов, работавших в профильных комитетах Госдумы или Совфеда. Соответствующие изменения предлагается внести в закон «Об основах охраны здоровья», сообщает ТАСС.

Конкретный перечень должностей таких госслужащих установит правительство, а специальностей, при наличии которых возможен особый допуск, — Минздрав.

В пояснительной записке отмечается, что мера обусловлена «нехваткой кадров управленческого звена и необходимостью привлечения более опытных специалистов в сферу здравоохранения». Авторы инициативы во главе с председателем комитета по охране здоровья Сергеем Леоновым уверены, что нововведение повысит эффективность кадрового потенциала отрасли.

