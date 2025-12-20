ИИ позволяет на 80% сократить прием антибиотиков при лечении пневмонии

Исследователи Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) создали диагностическую ИИ-систему, способную с высокой точностью выявлять причины пневмонии и определять, нуждается ли пациент в антибиотиках. Ее применение также позволит на 80% сократить расход этих лекарств, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Наш подход помогает ставить диагноз и подбирать терапию пациентам в критическом состоянии значительно быстрее, чем при широко применяемых методах бактериологических исследований. Внедрение системы уменьшит и неоправданное использование антибиотиков», — рассказал доцент UCSF Чез Лангелье.

Исследователи тестировали свою систему на двух наборах данных — рентгеновских снимках и анализах крови — собранных до и после начала пандемии коронавируса. Предварительно ученые обучили ИИ отслеживать определенные биомаркеры, такие как активность гена FABP4, связанного с развитием воспалений в легких, и использовать их, чтобы определить механизм развития пневмонии. Тесты показали, что ИИ ставит корректный диагноз в 96% случаев, что существенно выше показателей рядовых врачей.

Если бы система была доступна на момент сбора данных, то расход антибиотиков сократился на 80%, что позволило бы замедлить развитие «супербактерий», а также уменьшить частоту осложнений и снизить расходы на закупку лекарств, подытожили ученые.

