В Госдуме хотят ограничить рекламу лекарств

России необходимо ужесточить регулирование рекламы лекарственных препаратов, заявил «Известиям» зампред думского комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш. По его словам, реклама медикаментов, особенно на ТВ и в интернете, формирует искаженное представление о лечении и создает ложное ощущение простых решений в вопросах здоровья.

«Исследования показывают, что видеоряд, демонстрирующий счастливых и здоровых людей, зачастую прямо противоречит зачитываемому списку серьезных побочных эффектов, что вводит зрителя в заблуждение. Хотя опросы и фиксируют, что пациенты при выборе лекарств в основном полагаются на рекомендации врачей, нельзя игнорировать скрытое влияние, которое реклама оказывает на их запросы и ожидания», — сказал депутат.

Панеш уточнил, что в России уже запрещена реклама, гарантирующая стопроцентный эффект или отсутствие побочных действий, а также формирующая установку на самолечение. Однако контролировать эти нормы нужно намного жесте, поскольку их регулярно нарушают. «Во-первых, нужно усилить надзор за соблюдением правил, особенно в цифровой среде, где граница между информацией и скрытой рекламой может быть размыта. Во-вторых, рассмотреть возможность дальнейшего ограничения или полного запрета рекламы безрецептурных лекарств в СМИ», — заявил он, отметив, что санкции за нарушения должны быть «существенными», вплоть до уголовной ответственности.

Депутат подчеркнул, что совершенствование законодательства и жесткий контроль помогут обеспечить россиян достоверной информацией и защитить от манипулятивных практик фармацевтического рынка.

О том, что реклама становится для покупателей главным ориентиром в аптеках, ранее рассказывала руководитель медиапроекта доказательной медицины «ВрачПациент.рф» Светлана Бесчастнова. По ее мнению, чтобы реклама не приводила к ошибкам в лечении, каждому участнику процесса важно соблюдать свою роль. Какую — рассказали в этом материале.

gxpnews