Почему в России важно внедрить регуляторное консультирование

Регуляторное консультирование — мост между фармкомпаниями и регулятором. В России его внедрение может сократить бюрократические барьеры, ускорить доступ пациентов к новым лекарствам и повысить конкурентоспособность отечественной фармацевтики.

Современный уровень развития системы здравоохранения и фармацевтической отрасли, а также растущие социальные потребности открывают возможности для появления новых терапевтических модальностей и принципиально новых классов препаратов. Это, например, радиофармацевтические препараты, клеточная и генная терапия, биспецифические антитела, мРНК-вакцины, а также препараты для лечения диабета и контроля массы тела.

Ориентация на разработку инновационных препаратов поможет российской фармотрасли перейти от стратегии импортозамещения к технологическому лидерству. Воспроизводить существующие лекарства уже недостаточно — важно создавать новые терапевтические опции и осваивать новые технологии производства, формируя научную базу и развивая исследовательские компетенции.

Разработка, производство, проведение доклинических и клинических исследований новых классов препаратов — процесс более сложный, долгий и дорогостоящий. Рассмотрение регуляторными органами результатов разработки для вывода на рынок таких препаратов всегда основывается на персональном подходе. Один из способов поддержки разработчиков со стороны регуляторных органов здравоохранения, который широко используется по всему миру — научное консультирование.

Научное консультирование помогает оценить дизайн клинических исследований, объем исследований для получения опорного доказательства, подтвердить квалификацию новых методов, ответить на вопросы использования биомаркеров, моделирования и симуляций. Научное консультирование требует глубокой экспертизы и, как следствие, значительных ресурсов со стороны регуляторов.

Первым этапом научного консультирования может стать регуляторное консультирование, основным фокусом которого является разъяснение требований локального законодательства и отдельных процедур. Этот запрос является наиболее распространенным среди заявителей.

В ходе регуляторного консультирования могут быть разъяснены вопросы, касающиеся:

Содержания досье перед подачей (к примеру, нужности или ненужности определенных документов);

Правильности выбора правовой основы регистрации;

Классификации лекарственного препарата либо медизделия;

Выбора референтного продукта;

Формулировки показаний;

Обоснованности и условий ускоренных процедур;

Возможности подачи на основании промежуточного отчета о клинических исследованиях;

Классификации и возможности группировки вариаций.

Основное преимущество такой процедуры состоит в том, что регуляторные вопросы решаются до подачи регистрационного досье. Это позволяет избежать ошибок на ранних этапах, необходимости доработки документов и приостановки процедуры, что в свою очередь способствует снижению нагрузки регулятора во время экспертизы. Также благодаря сокращению запросов и отказов меняется скорость рассмотрения досье, что в итоге может способствовать ускорению вывода инноваций на рынок.

Регуляторное консультирование крайне актуально при работе с новыми терапевтическими модальностями и их аналогами. В качестве примера можно привести такой класс препаратов, как конъюгаты антитело-лекарство (ADC – antibody drug conjugates). Они представляют собой комплекс антитела и цитотоксического препарата, связанных между собой линкером. Сейчас в мире нет признанных биоаналогов конъюгатов антитело-лекарство. Из-за гибридной химической структуры (комбинация биологического, химического и органического компонентов) их биоподобие не может оцениваться по схеме обычных монофункциональных моноклональных антител. Даже малые изменения в структуре ADC несут за собой изменение свойств препарата, а следовательно, и изменения в ходе терапии. В частности, проведенное нами совместно с факультетом биоинженерии и биоинформатики МГУ математическое моделирование предварительно показало, что при определенных структурных изменениях в линкере препарата может потребоваться изменение дозировки препарата. В таком случае речь может идти о новом препарате с новым МНН.

В этом случае необходима углубленная оценка эквивалентности производственного процесса, физико-химической эквивалентности и клинической сопоставимости, что требует от заявителей расширенной аналитической и функциональной стратегии. Инструмент регуляторного консультирования в данном случае может выступить в качестве фильтра для выбора регистрационной процедуры и требований к регистрационному досье. Кроме того, регуляторное консультирование берет на себя функцию защитного барьера, обеспечивающего приоритет интересов пациента, минимизируя риски неблагоприятных событий.

Внедрение процедуры в России

В России на регуляторном уровне предусмотрена процедура научного консультирования по вопросам проведения доклинических и клинических исследований препаратов, экспертизы их качества, эффективности и безопасности, осуществления государственной регистрации лекарств. Его по запросу субъекта обращения ЛС проводит Минздрав России, привлекая подведомственные учреждения. Научное консультирование в нашей стране добровольное, говорится в порядке осуществления этой процедуры. Разъяснения, представляемые в ходе консультирования, носят рекомендательный характер. Вместе с тем на практике данный инструмент используется редко, в немалой степени в связи с тем, что требует значительных ресурсов со стороны регулятора.

Процедура регуляторного консультирования российским законодательством не предусмотрена. Отмечу, что за рубежом накоплен значительный опыт проведения таких консультаций, который можно адаптировать к отечественным реалиям.

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA – Food and Drug Administration) классифицирует встречи с заявителями по типу продукта: новые лекарства — программа PDUFA, биосимиляры — BsUFA, дженерики — GDUFA. Кроме того, встречи могут быть классифицированы в зависимости от этапов жизненного цикла продукта, сложности вопроса и проблематики.

В Европейском агентстве лекарственных средств (European Medicines Agency – EMA) консультирование подразделяется на научное и регуляторное. Оно не имеет детальной градации по типам лекарственных препаратов.

Первый шаг к консультации — запрос о встрече со стороны заявителя. В ходе него он должен охарактеризовать продукт, текущее состояние разработки, обрисовать цель встречи, подготовить конкретные вопросы к регулятору, а также обоснование собственной позиции. Первичное рассмотрение запроса занимает порядка двух недель. Следующий этап — проведение консультаций в течение следующих двух месяцев. Стороны могут договориться о формате ответа (организация очной встречи, видеоконференции, письменное разъяснение).

В России проект проведения регуляторного консультирования может быть подготовлен в качестве приложения к Правилам регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения, установленным решением Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 № 78. Ориентиром может стать процедура, используемую EMA. В этом случае этап направление информации заявителем и ее валидация могут занимать две недели, рассмотрение — до трех месяцев. Регулятор самостоятельно определит, в каком формате предоставить ответ (письменный, онлайн-встреча, личное общение).

Внедрение регуляторного консультирования в российской фармацевтической сфере представляется крайне эффективной мерой с минимальным ресурсным барьером. Данный механизм способен сократить число критичных запросов во время регистрационной экспертизы и, как следствие, ускорить вывод лекарств на рынок. Вместе с этим, он разгрузит экспертов, фактически продлив сроки экспертизы за пределы установленных законом временных рамок. Важным эффектом станет также повышение прозрачности системы — через формирование предсказуемых алгоритмов взаимодействия. Это, в свою очередь, укрепит диалог между фармацевтическими компаниями и регулирующими органами.

Такие изменения создадут устойчивую платформу для развития отечественной фармацевтической отрасли. Она будет сочетать в себе необходимую строгость регулирования с достаточной гибкостью процедур, что в конечном итоге будет способствовать удовлетворению потребности в инновационных препаратах.