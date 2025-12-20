Росздравнадзор продлил выдачу разрешений на вывоз из страны медизделий

Росздравнадзор продолжит выдавать разрешения на вывоз медизделий до конца 2027 года, опубликован соответствующий документ.
Росздравнадзор продлил на два года действие специального порядка вывоза за рубеж отдельных видов медицинской продукции, приказ № 5575 от 27.10.2025 опубликован на портале правовой информации.
Окончание срока действия разрешительного порядка вывоза товаров медицинского назначения из России переносится с 31 декабря 2025 года на 31 декабря 2027 года.
Речь идет о порядке выдачи разрешений на вывоз отдельных видов медицинских товаров, которые входят в специальный перечень согласно Постановлению Правительства РФ № 312 от 09.03.2022 «О введении на временной основе разрешительного порядка вывоза отдельных видов товаров за пределы территории Российской Федерации».
В 2024 году Минпромторг РФ утвердил порядок выдачи разрешений на вывоз отдельных видов промышленной продукции в страны ЕАЭС по перечню согласно приложению № 3 к Постановлению Правительства РФ № 312 от 09.03.2022.
Фото: 123rf.com
