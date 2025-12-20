Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о бумажном согласии на участие в КИ

Законопроект, которым разрешается оформлять информационный листок пациента о согласии на участие в КИ в бумажном или электронном виде, принят во втором и третьем чтениях Госдумой РФ. Ко второму чтению появилась поправка, касающая электронной подписи.

Госдума РФ одобрила во втором и третьем чтениях законопроект № 925750-8, которым предлагается внести изменения в закон № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Документом вносятся изменения в части предоставления согласия на участие в клинических исследованиях (КИ) препаратов.

Сейчас согласие можно подать только в электронном виде, что, как указывают авторы поправок в пояснительной записке, создает «искусственное ограничение для граждан» участвовать в проведении КИ. Документом вводится возможность предоставить согласие в бумажном виде, с подписью пациента или его законного представителя.