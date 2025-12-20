Финансирование страховой программы Obamacare в США может завершиться к концу года

Законопроект был принят минимальным большинством голосов (216 против 211) и стал последним голосованием нижней палаты конгресса по вопросам здравоохранения в этом году. Решение принято на фоне внутрипартийных разногласий: часть республиканцев поддержала инициативу демократов о трехлетнем продлении субсидий ACA, однако соответствующее предложение было отклонено.

Ранее Палата представителей с перевесом в один голос (204 против 203) отклонила инициативу демократов о срочном вынесении на голосование вопроса о продлении субсидий. Члены Демократической партии обвинили республиканское руководство в преждевременном закрытии процедуры голосования. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что возможное рассмотрение инициативы о продлении субсидий может состояться не ранее 5 января 2026 года, после парламентских каникул, когда уже начнут действовать новые страховые тарифы.

Расширенные субсидии Obamacare позволяют снизить стоимость медицинских страховых полисов для примерно 24 млн американцев. В случае их отмены с 1 января 2026 года значительная доля застрахованных может столкнуться с резким ростом взносов или вынужденным переходом на менее выгодные страховые планы. Кроме того, принятие законопроекта может привести к полной утрате медицинского страхования большим количеством граждан.

Законопроект Республиканской партии предусматривает перераспределение мер поддержки – снижение страховых взносов для одних категорий застрахованных и их рост для других, начиная с 2027 года, а также расширение доступа к групповым страховым планам для малого бизнеса, фрилансеров и самозанятых. По оценке управления Конгресса США по бюджету, принятие законопроекта приведет к сокращению числа застрахованных в среднем на 100 тысяч человек в год до 2035 года, но одновременно позволит снизить федеральный дефицит на $35,6 млрд.

Закон о доступном медицинском обслуживании (Affordable Care Act), или Obamacare, вступил в силу в 2010 году. Основной смысл реформы, инициированной бывшим президентом США Бараком Обамой, – сделать медицинскую помощь общедоступной за счет охвата страховкой всего населения США. С момента принятия ACA обеспечил доступ к медицинскому страхованию более чем 40 млн американцев. Программа также позволила расширить Medicaid в 40 штатах, охватив порядка 21 млн малообеспеченных граждан в возрасте до 65 лет. Кроме того, благодаря Obamacare до 133 млн человек получили гарантии сохранения медицинской страховки независимо от состояния здоровья.

Расширенные субсидии для программы были введены в 2021 году сроком на один год, однако в 2022 году Сенат США одобрил продление финансирования еще на три года. Эти меры увеличили объем поддержки для уже застрахованных граждан, а также распространили право на субсидии на представителей среднего класса, которые ранее не могли позволить себе медицинское страхование из-за высокой стоимости полисов.

Вокруг программы было много споров, а принятие нынешнего документа не первая попытка республиканцев отменить Obamacare. В 2016 году Барак Обама, еще бывший президентом страны, наложил вето на законопроект, разработанный конгрессменами-республиканцами и предусматривающий аннулирование ключевых положений инициированной им реформы здравоохранения.

Более того, прекращение финансирования программы было одним из основных предвыборных обещаний Дональда Трампа еще в 2016 году, перед его первым президентским сроком. Через несколько часов после инаугурации новый президент США утвердил указ, предписывающий органам власти приостановить, где возможно, действие основных положений Obamacare. Однако в итоге попытка заменить или отменить ACA завершилась неудачей. Полгода парламентской борьбы закончились ничем: 51 голосом против 49 сенат решил, что закон останется в силе.

В качестве альтернативы Obamacare Трамп в 2017 году предложил ввести систему специальных счетов – Health Savings Accounts (HSA), – на которых будут храниться средства, предназначенные для оплаты медицинских услуг. Деньги на эти счета американцы могли бы перечислять самостоятельно, и они были бы освобождены от налогов. Эти счета политик предлагал передавать наследникам также без каких-либо налоговых вычетов. Инициатива тогда не получила законодательного одобрения, однако Трамп продолжил продвигать эту модель как возможную замену действующей системе медицинского страхования.