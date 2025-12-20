Разработан тест по выявлению патогена, вызывающего внутрибольничные инфекции

В Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработан тест для диагностики Candida auris — патогенного дрожжевого гриба, вызывающего внутрибольничные инфекции.

Длительная жизнеспособность возбудителя в неблагоприятных условиях обуславливает его устойчивость в стационарах, отметили в Роспотребнадзоре.

«Candida auris обладает высокой резистентностью к большинству противогрибковых препаратов, включая флуконазол и амфотерицин В, и может вызывать серьезные осложнения, особенно у людей с ослабленным иммунитетом. Патоген вызывает инвазивную инфекцию с быстрым развитием сепсиса и поражением органов, в связи с этим летальность может достигать 30–60%», — сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре пояснили, что новый тест с использованием метода петлевой изотермической амплификации (LAMP) отличается высокой чувствительностью и быстрым результатом — всего за 30 минут. «Все это обеспечивает раннюю диагностику и назначение своевременной терапии, что критически важно для спасения пациентов», — резюмировали в ведомстве.

Разработка теста проводилась в рамках Федерального проекта «Санитарный щит страны — безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)».

gxpnews