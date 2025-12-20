На аптечном складе в Узбекистане обнаружили просроченные и нелегальные лекарства на 148 млн рублей

В Ташкентской области Узбекистана обнаружен аптечный склад, на котором хранились просроченные лекарственные препараты, а также препараты без лицензии и с переклеенными сроками годности, сообщает телеграм-канал службы госбезопасности республики.

Всего на складе находилось 1,2 тыс. наименований лекарственных средств на общую сумму 38 млрд сумов (277,4 млн рублей), при этом препараты на 20 млрд сумов (146 млн рублей) не имели международного сертификата GDP на хранение, импорт и продажу, а также лицензии Агентства по развитию фармацевтической промышленности.

Лекарства общей стоимостью 263,9 млн сумов (1,7 млн рублей) были просрочены, еще часть препаратов имели поддельные сроки годности.

Согласно заключению Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, сотрудники аптек хранили лекарственные препараты вне помещений, указанных в лицензии, 10 видов лекарственных препаратов не имели сертификатов соответствия, один был изготовлен незаконно, девять не были зарегистрированы в государственном реестре, а 20 имели истекший срок годности, хотя должны были утилизироваться.

Возбуждено уголовное дело по подпункту «а» ч. 3 ст. 186 Уголовного кодекса Узбекистана.

gxpnews