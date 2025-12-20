Законопроект о налоговом вычете за ветеринарные услуги и препараты внесли в Госдуму

Депутаты от фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, который устанавливает налоговый вычет за ветеринарные услуги и препараты, сообщает ТАСС.

Документ предлагает дополнить ст. 219 Налогового кодекса РФ «Социальные налоговые вычеты» нормами, согласно которым владельцы зарегистрированных домашних животных могут получить налоговый вычет за лечение питомца, в том числе профилактическое и диагностическое, а также покупку ветеринарных лекарств.

По мнению авторов инициативы, включение ветеринарных услуг в перечень расходов, по которым предоставляется налоговый вычет, поможет снизить финансовую нагрузку на владельцев домашних животных и стимулирует регулярные обращения в ветклиники.

Если закон будет принят, он начнет действовать 1 января 2027 года.

Расходы россиян на здоровье домашних животных продолжают расти: в 2024 году они увеличились на 16,4% в годовом отношении, до 49,6 млрд рублей. Причина — не более частые визиты к ветеринарам, а рост цен на их услуги. Подробнее — в материале GxP News.

gxpnews