«Биннофарм Групп» создает логистический хаб в Китае

Российская «Биннофарм Групп» запускает логистический хаб в Китае — на базе своей дочерней компании Shanghai Binnofa Chemical, сообщает пресс-служба фармацевтической группы.

Собственные склады и работа с китайскими перевозчиками уже позволили оптимизировать стоимость перевозок и сократить время поставки сырья — компания организовала прямые авиаперевозки фармсубстанций из Китая на производственные площадки «Биннофарм Групп» в РФ. В этом месяце будет запущен новый логистический маршрут — автомобильным транспортом в Россию со склада в Шанхае.

В перспективе «Биннофарм Групп» планирует расширить географию перевозок из шанхайского хаба в страны Юго-Восточной Азии для укрепления позиций в регионе.

«Лицензирование собственного логистического направления и официальный запуск первых поставок — закономерный этап эволюции нашей китайской «дочки» и часть комплексной стратегии международной экспансии «Биннофарм Групп». За два года Shanghai Binnofa Chemical трансформировалась в самостоятельную локальную компанию с ожидаемым оборотом более 220 млн юаней (почти 2,5 млрд рублей) по итогам года», — сказал гендиректор группы Рустем Муратов. По его словам, китайское подразделение решает три ключевые задачи в Азии: технологическое сотрудничество, собственная логистика и развитие международного присутствия.

Как ранее отмечал Муратов, спрос на российские лекарственные препараты стабильно растет, особенно это актуально для оригинальных и технологически сложных лекарств. Сейчас группа экспортирует продукцию в 14 стран и продолжает расширять географию. О том, куда российские фармпроизводители поставляют препараты и что мешает масштабировать экспорт — в материале GxP News.

gxpnews