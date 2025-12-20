Росздравнадзор и маркетплейсы будут контролировать продажу медизделий

Росздравнадзор завершил интеграцию информационных систем крупнейших российских маркетплейсов «МегаМаркет», «Вайлдберриз», «Озон» и «Яндекс Маркет» с реестром медицинских изделий. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

«Маркетплейсы смогут принимать решения о возможности размещения карточки товара медицинского изделия уже на этапе модерации, то есть до публикации, с учетом верификации сведений о государственной регистрации», — отмечается в сообщении. В Росздравнадзоре уверены, что такое взаимодействие с бизнесом «позволяет сформировать прозрачную и безопасную систему в сфере интернет-торговли медизделиями».

В результате сотрудничества Росздравнадзора с маркетплейсами в этом году заблокировано порядка 500 тыс. товарных карточек с неподтвержденной регистрацией медицинских изделий.

Между тем в прошлом месяце Союз интернет-торговли предложил Госдуме убрать с маркетплейсов рейтинги лекарств и биологически активных добавок. По данным союза, комментарии к некоторым медицинским препаратам опасны для жизни. Подробности — в материале Gxp News.

gxpnews