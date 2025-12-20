РБК: россияне стали меньше пить, но больше принимать препараты от похмелья

Аптечные продажи средств от похмелья в натуральном и денежном выражении в 2025 году выросли более чем на четверть, пишет РБК со ссылкой на данные DSM Group.

За 10 месяцев 2025 года количество проданных препаратов увеличилось на 27% в сравнении с аналогичным периодом 2024-го, до 1,96 млн упаковок. Объем продаж в денежном выражении вырос на 27%, до 803 млн рублей. Эти максимальные показатели за три года. Средняя стоимость упаковки на начало ноября составила 410 рублей, практически столько же, сколько в 2024-м. Более существенный рост стоимости, почти на треть, произошел годом ранее: с 308 рублей на начало ноября 2023-го до 407 рублей к тому же месяцу 2024-го.

Самым продаваемым средством против симптомов чрезмерного употребления алкоголя в этом году стал «Алка-Зельтцер» (лимонная кислота + гидрокарбонат натрия) от немецкой Bayer. За январь-октябрь было продано 450 тыс. упаковок на 333 млн рублей. В натуральном выражении препарат занимает 23% рынка средств от похмелья, в деньгах — 41%.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов отмечает, что для лечения симптомов похмелья потребители часто используют препараты, изначально предназначенные для других целей. В их числе адсорбенты, например, «Энтеросгель» и «Полисорб», препараты мельдония и лекарства для лечения алкогольной зависимости с метадоксином.

Рост спроса на антипохмельную продукцию происходит на фоне сокращения продаж алкоголя. По данным Росалкотабакконтроля, в январе-ноябре 2025 года розничная продажа алкогольной продукции (без пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) сократилась на 9,8% год к году, до 182 млн дал. Продажи водки упали на 3,5% (до 66,3 млн дал), вина — на 1,5% (до 50,7 млн дал), слабоалкогольных напитков — в восемь раз, до 1,45 млн дал.

Гендиректор «INFOLine-аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что продажи средств от похмелья растут за счет тренда на здоровый образ жизни. Глава Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров добавляет, что на рынке идет омоложение среднего потребителя и антипохмельные средства могли заинтересовать поколение зумеров, которые в целом пьют меньше. Вместе с тем спрос на такие лекарства мог повыситься среди поколения миллениалов, которые становятся старше и нуждаются в таких препаратах, уточняет он.

Другая причина — рост конкуренции на рынке труда, из-за чего россияне стремятся минимизировать последствия после употребления алкоголя для увеличения работоспособности, полагает Бурмистров. Он также отмечает значительное расширение предложения на рынке такой продукции и «демократичные цены» на нее. Гафаров добавляет, что рост спроса на средства от похмелья может быть связан с более активным рекламным продвижением БАДов со стороны производителей.

gxpnews