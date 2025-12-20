Президент РФ потребовал следить за ценами на льготные лекарства в частных аптеках

Президент РФ на «прямой линии» заявил, что льготные препараты должны продаваться по фиксированным ценам даже в частных аптеках. Он также ответил на вопросы о нехватке лекарств и внесении медицинских приложений для людей с диабетом в «белые списки» Минцифры РФ.

Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» по итогам 2025 года потребовал от контролирующих органов, чтобы они следили за ценами на льготные лекарства в частных аптеках.

«Хочу обратить внимание коллег в регионах и сказать, что даже в частных аптеках льготные лекарства должны оставаться по фиксированным ценам. Это важно, и за этим нужно будет как следует последить соответствующим контрольным органам министерства здравоохранения, да и другим контрольным организациям», — заявил Владимир Путин.

Житель Свердловской области на конференции пожаловался президенту на нехватку лекарств. По его словам, выдача льготных лекарств пациентам после перенесенных операций и заболеваний прекратилась еще с ноября. В городской поликлинике свердловчанину сказали, что финансирование на эти цели закончилось.

«Прошу вас помочь чиновникам Свердловской области найти потерянные финансы и обеспечить жителей города льготными лекарствами», — обратился гражданин к главе государства.

Фото: kremlin.ru