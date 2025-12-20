США вводят черные списки для иностранных биотехнологических компаний

Конгресс США одобрил законопроект, который обязывает госведомства прекратить сотрудничество с «проблемными» подрядчиками к 2032 году. Как только Дональд Трамп подпишет документ, администрация сможет формировать черные списки биотехнологических компаний, опираясь на данные Пентагона о связях с китайскими военными структурами.

Обе палаты Конгресса США — законодательного органа страны — приняли Biosecure Act («Законопроект о биобезопасности») и включили его в военный бюджет на 901 млрд долл., который ожидает официального утверждения президентом Дональдом Трампом. Белый дом подтвердил агентству Reuters намерение вскоре подписать документ.

Его положения запрещают американским государственным ведомствам заключать контракты с «биотехнологическими компаниями, вызывающими опасения». Ограничения коснутся и представителей бизнеса, если они используют оборудование или услуги подрядчиков, попавших в перечень. Под запрет не попадут госстраховщики, однако новые меры могут их косвенно затронуть, если покрываемые ими лекарства выпускаются с участием подсанкционных игроков, отметили в юридической фирме Hogan Lovells. Законодатели определили 2032 год как крайний срок для полного расторжения всех связей, признанных нежелательными.

Новая редакция Biosecure Act использует обтекаемую формулировку и не называет поименно «проблемные» предприятия. Административно-бюджетное управление США (входит в состав администрации президента, готовит бюджет и контролирует траты госорганов) получило полномочия формировать черный список, опираясь в том числе на раздел оборонного бюджета 1260H — в него Пентагон включает организации, связанные с китайскими военными структурами.