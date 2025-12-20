«  
Минздрав РФ намерен ввести этическую экспертизу для индивидуальных БТЛП

Для индивидуальных биотехнологических препаратов введут этическую экспертизу. Изменения в законодательство подготовил Минздрав РФ. Требования к экспертизе определит Правительство РФ.

Минздрав России разработал положение об этическом комитете для применения индивидуальных биотехнологических лекарственных препаратов (БТЛП), изготавливаемых для конкретного пациентаПроект изменений в Федеральный закон № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» проходит публичное обсуждение до 25 декабря.

Согласно документу, экспертиза проводится этическим комитетом для выдачи заключения об этической обоснованности применения индивидуальных БТЛП.

Правительство РФ должно установить:

  • положение об этическом комитете,
  • порядок его деятельности,
  • требования к квалификации и опыту работы по экспертной оценке научных, медицинских и этических аспектов применения БТЛП,
  • требования к экспертам этического комитета,
  • форму заключения этического комитета.

В случае утверждения Федеральный закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Правила оборота персонализированных биотехнологических лекарств, которые изготавливаются на основе генетического исследования материала пациента непосредственно в медицинских организациях, Правительство РФ утвердило в марте. Для изготовления БТЛП клиники должны получать в Минздраве России соответствующее разрешение.
