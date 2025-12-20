FDA одобрило первый в мире подкожный препарат от рака легкого США вводят черные списки для иностранных биотехнологических компаний » Минздрав РФ намерен ввести этическую экспертизу для индивидуальных БТЛП Для индивидуальных биотехнологических препаратов введут этическую экспертизу. Изменения в законодательство подготовил Минздрав РФ. Требования к экспертизе определит Правительство РФ. Минздрав России разработал положение об этическом комитете для применения индивидуальных биотехнологических лекарственных препаратов (БТЛП), изготавливаемых для конкретного пациента. Проект изменений в Федеральный закон № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» проходит публичное обсуждение до 25 декабря. Согласно документу, экспертиза проводится этическим комитетом для выдачи заключения об этической обоснованности применения индивидуальных БТЛП. Правительство РФ должно установить: положение об этическом комитете,

порядок его деятельности,

требования к квалификации и опыту работы по экспертной оценке научных, медицинских и этических аспектов применения БТЛП,

требования к экспертам этического комитета,

форму заключения этического комитета. В случае утверждения Федеральный закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Правила оборота персонализированных биотехнологических лекарств, которые изготавливаются на основе генетического исследования материала пациента непосредственно в медицинских организациях, Правительство РФ утвердило в марте. Для изготовления БТЛП клиники должны получать в Минздраве России соответствующее разрешение.

Фото: 123rf.com Дина

pharmvestnik

Коблова