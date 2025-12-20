FDA одобрило первый в мире подкожный препарат от рака легкого

FDA одобрило первый подкожный препарат от немелкоклеточного рака легкого. Время введения сократилось с нескольких часов (при внутривенных инфузиях) до пяти минут.

Johnson & Johnson выводит на рынок первую подкожную терапию для EGFR-мутированного НМРЛ со сниженным риском побочных реакций.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило Rybrevant Faspro (амивантамаб + гиалуронидаза) — первый подкожный препарат от немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ) с мутациями в гене EGFR. Об этом говорится в пресс-релизе разработавшей его компании Johnson & Johnson (J&J).

Rybrevant Faspro получил все показания, ранее утвержденные для «Рибреванта» — внутривенного противоопухолевого средства с тем же действующим веществом (амивантамабом), которое вышло на американский рынок в 2021 году. Если внутривенная инфузия лекарства занимает несколько часов, то подкожная инъекция делается всего за пять минут.