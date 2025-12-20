В Госдуму РФ внесен законопроект о бесплатном лекобеспечении детей при амбулаторном лечении

Госдума РФ рассмотрит законопроект о бесплатном обеспечении детей до 14 лет лекарствами при амбулаторном лечении. В случае утверждения документ вступит в силу с 1 января 2026 года.

Группа депутатов во главе с Леонидом Слуцким внесла в Госдуму РФ законопроект № 1102659-8 о бесплатном обеспечении детей до 14 лет лекарствами при амбулаторном лечении. Документ предполагает внесение изменения в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Депутаты предлагают всех детей, не достигших 15 лет, обеспечивать бесплатно при лечении на дому лекарствами по назначению врача, включенными в Перечень ЖНВЛП.