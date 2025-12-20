Eli Lilly объявила результаты исследования нового инъекционного препарата от ожирения

Новый инъекционный препарат от ожирения компании Eli Lilly снизил вес участников исследования III фазы на треть. Он также избавил каждого восьмого от боли при остеоартрите коленного сустава. Это первое средство для похудения с тройным механизмом действия.

Eli Lilly сообщила о завершении III фазы клинических испытаний TRIUMPH-4 с участием людей, страдающих от ожирения (84% имели индекс массы тела (ИМТ) ≥35 кг/м²) и остеоартрита коленного сустава. Согласно опубликованным в пресс-релизе результатам, экспериментальный препарат компании ретатрутид (retatrutide) снизил вес участников в среднем на 28,7% и уменьшил боль в коленях на 75,8%.

Пациенты, которым еженедельно давали максимальную дозировку в 12 мг на протяжении 68 недель, потеряли в среднем 32,3 кг, те, кто принимал плацебо, — 2,1 кг. Среди получавших лекарство 58,6% похудели более чем на 25% от изначальных значений (в группе плацебо таких было всего 1,3%), 39,4% сбросили более чем 30% массы тела (плацебо — 0,8%).

Применение разработки уменьшило боль в коленях на 4,4–4,5 балла (средний исходный балл — 6,0 из 20 возможных) по шкале WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index — стандартный опросник для оценки выраженности болевых ощущений, скованности движений и функциональных нарушений при остеоартрите). После использования плацебо показатель изменился на 2,4 балла. К концу исследования от 12 до 14% добровольцев, которым делали инъекции ретатрутида по 9 и 12 мг, вовсе перестали испытывать боль в коленях — это втрое больше, чем в контрольной группе (4%).