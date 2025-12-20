Eli Lilly объявила результаты исследования нового инъекционного препарата от ожирения
Новый инъекционный препарат от ожирения компании Eli Lilly снизил вес участников исследования III фазы на треть. Он также избавил каждого восьмого от боли при остеоартрите коленного сустава. Это первое средство для похудения с тройным механизмом действия.
Eli Lilly сообщила о завершении III фазы клинических испытаний TRIUMPH-4 с участием людей, страдающих от ожирения (84% имели индекс массы тела (ИМТ) ≥35 кг/м²) и остеоартрита коленного сустава. Согласно опубликованным в пресс-релизе результатам, экспериментальный препарат компании ретатрутид (retatrutide) снизил вес участников в среднем на 28,7% и уменьшил боль в коленях на 75,8%.
Пациенты, которым еженедельно давали максимальную дозировку в 12 мг на протяжении 68 недель, потеряли в среднем 32,3 кг, те, кто принимал плацебо, — 2,1 кг. Среди получавших лекарство 58,6% похудели более чем на 25% от изначальных значений (в группе плацебо таких было всего 1,3%), 39,4% сбросили более чем 30% массы тела (плацебо — 0,8%).
Применение разработки уменьшило боль в коленях на 4,4–4,5 балла (средний исходный балл — 6,0 из 20 возможных) по шкале WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index — стандартный опросник для оценки выраженности болевых ощущений, скованности движений и функциональных нарушений при остеоартрите). После использования плацебо показатель изменился на 2,4 балла. К концу исследования от 12 до 14% добровольцев, которым делали инъекции ретатрутида по 9 и 12 мг, вовсе перестали испытывать боль в коленях — это втрое больше, чем в контрольной группе (4%).
Помимо этого, препарат улучшил способность выполнять повседневные бытовые действия, которые требуют работы коленного сустава, на 73,7%, или на 4,2 балла (средний исходный — 5,8 из 68 возможных). Параллельно снизились риски развития сердечно-сосудистых заболеваний – упали уровни систолического артериального давления (на 14 мм рт.ст.), триглицеридов (повышенное количество может вести к атеросклерозу, образованию бляшек в артериях) и С-реактивного белка (маркер системного воспаления).
Ретатрутид впервые имитирует действие сразу трех гормонов: глюкозозависимого инсулинотропного полипептида (ГИП), глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) и глюкагона. Молекула одновременно усиливает секрецию инсулина, замедляет опорожнение желудка и стимулирует расщепление жировой ткани.
Тройное действие выводит новинку в лидеры по эффективности среди доступных средств от ожирения. Для сравнения: флагманский препарат той же Eli Lilly — Zebpound (тирзепатид) — обеспечивает снижение веса на 22—23% за 72 недели, а Wegovy (семаглутид) от датской Novo Nordisk, главный конкурент, — на 15–17% за 68 недель.
Остеоартрит коленного сустава — самая частая форма этого заболевания. Ею страдают около 365 млн человек в мире. По прогнозам, это число вырастет на 75% к 2050 году. Основная причина – эпидемия ожирения, которым страдают более 890 млн взрослого населения планеты. Избыточный вес повышает риск развития остеоартрита коленных суставов более чем втрое: при ИМТ больше 35 кг/м² болезнь диагностируют в 65% случаев.
Фото: 123rf.com