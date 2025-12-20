АФК «Система» частично вышла из ГК «Ниармедик»

Как рассказали Vademecum в АФК «Система», финансовая корпорация продолжает владеть фармацевтическими активами ГК «Ниармедик». Решение о выходе из актива коснулось только 12 медцентров. АФК продолжит усиливать медицинское направление в своем портфеле – в контур «Системы» входит ГК «Медси».

Сеть клиник «Доктор рядом» и ГК «Ниармедик» объявили сделку по объединению принадлежащих им клиник в 2020 году. В результате было создано ООО «ОК Ниармедик – Доктор рядом». Финансовая корпорация вошла в контур фармхолдинга в сентябре 2021 года – «Система» совместно со Сбербанком создала АО «Новый инвестиционный холдинг» и приобрела через юрлицо кипрскую компанию Nearmedic International Limited, которая владеет некоторыми структурами ГК.

Сообщалось, что АФК получит контроль над всеми фармацевтическими активами «Ниармедик», а взамен погасит часть долгов компании перед «Сбером». По информации Vademecum, общая сумма задолженности достигала 6 млрд рублей. Перспективы сети клиник «Ниармедик», вошедших в периметр сделки, на том этапе не конкретизировались.

На начальном этапе сумма приобретения кипрской компании составила 1,2 млрд рублей – АФК «Система» и Сбербанк предоставили эти средства для погашения части долга «Ниармедик». Помимо этого, приобретатели заключили соглашение c максимальным сроком исполнения через 3,5 года с даты закрытия сделки, в соответствии с которым АФК сможет приобрести долю Сбербанка с одновременным переходом к корпорации прав требования по кредиту, предоставленному ГК «Ниармедик», в размере до 2,8 млрд рублей. В итоге доля банка была выкуплена осенью 2024 года.

ГК «Ниармедик» была создана в 1989 году группой ученых НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, включая Владимира Нестеренко. Компания объединяет фармацевтические, биотехнологические и медицинские активы. В портфель группы, помимо медцентров, входит бренд «Кагоцел», фармзаводы в Москве и Обнинске («Ниармедик Фарма» под управлением «Биннофарм Групп»), а также производство медизделий в Италии.

По данным Аналитического центра Vademecum, медцентры «Доктор рядом» и «Ниармедик» присутствуют в Москве, Калужской области. На 1 апреля 2025 года общее количество точек составило 14. Выручка клиник за прошлый год остановилась на отметке чуть более 2 млрд рублей (показатель снизился на 11% по сравнению с 2023 годом). С такими результатами сеть заняла 34-е место в ежегодном рейтинге «ТОП200 частных многопрофильных клиник России».

Фото: nrmed.ru

