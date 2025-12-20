Путин предложил доставлять лекарства в регионах с помощью передвижных аптек и почты

Проблему доступности лекарств в регионах можно решить с помощью передвижных аптек, продажи препаратов в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) и доставке «Почтой России». Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на программе «Итоги года», объединяющей пресс-конференцию и прямую линию.

«Нужно уделять больше внимания развитию аптечной сети и путем внедрения так называемых передвижных аптек. Во многих регионах это делается, эта практика все шире и шире используется. В ФАПах можно продавать соответствующие лекарства, это тоже решает проблему хотя бы отчасти. И, конечно, можно развивать это направление в системе «Почты России», — сказал он (цитата по ТАСС).

Как решать проблему доступности лекарств, «в целом понятно», — подчеркнул президент, — «нужно только наладить эту работу».

Кроме того, отвечая на вопрос о ценах на льготные препараты, Путин заявил, что они должны быть фиксированными даже в частных аптеках. «В частных аптеках льготные лекарства должны оставаться по фиксированным ценам. Это важно, и за этим нужно будет как следует последить контрольным органам», — сказал он.

Путин также объяснил регулярно возникающую проблему с наличием льготных лекарств в регионах. По его словам, причина ситуации заключается в плохой организации работы на местах, а также сложностях с логистикой, своевременным принятием решений по заключению контрактов и распределением этих лекарств в аптечных сетях. «Надеюсь, что эта проблема будет решена», — сказал Путин.

gxpnews