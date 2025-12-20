Минздрав регламентирует хранение наркотических средств в судовых аптечках

Минздрав РФ разработал законопроект, который позволит ему контролировать использование в медицинских целях наркотических средств, входящих в состав судовых аптечек.

Документ вносит изменения в правительственное постановление №608 от 19 июня 2012 года. Он устанавливает полномочия министерства здравоохранения утверждать порядок хранения, перевозки, приобретения, использования и уничтожения наркотических средств и психотропных веществ, которые входят в аптечки первой помощи на судах под флагом РФ.

До 31 декабря проект будет проходить общественное обсуждение. В случае, если его примут, нововведение вступит в силу 1 сентября 2026 года.

