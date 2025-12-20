Индийская Shilpa построит в Краснодарском крае два завода по выпуску БАД и онкопрепаратов

Индийская фармацевтическая компания Shilpa, один из мировых лидеров по производству лекарств для лечения онкологических заболеваний, планирует построить в Краснодарском крае два предприятия. Об этом губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил по итогам встречи с главой представительства Shilpa Medicare Limited в России и СНГ Радживом Кумаром.

«Они [компания] планируют построить в крае два завода. Начнут с небольшого производства биоактивных добавок, а через несколько лет собираются приступить к созданию предприятия по выпуску жизненно важных онкопрепаратов. Использовать будут собственные передовые технологии и оборудование. В перспективе продукция должна покрыть не только внутренние потребности региона, но и идти на экспорт», — написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

Глава региона заверил, что местные власти готовы «обеспечить полное сопровождение проекта и оказать содействие на всех этапах его реализации».

Shilpa Medicare специализируется на разработке, производстве и продаже активных фармацевтических ингредиентов и готовых лекарственных форм, в основном противораковых, на регулируемых рынках по всему миру, включая США.

gxpnews