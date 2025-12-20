ЕАЭС завершает подготовку к полному переходу на единый рынок лекарств

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) завершает переход на единый рынок лекарственных препаратов, сообщил министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Валентин Татарицкий.
«В 2025 году завершается переходный период к полномасштабному функционированию единого рынка лекарств. По единым правилам регистрации подано порядка 50 тыс. заявлений, из которых выдано более 13 тыс. регистрационных удостоверений. В области фармацевтического инспектирования на соответствие производителей требованиям GMP ЕАЭС проведено более 3,6 тыс. инспекций и подано около 5 тыс. заявлений на их выполнение, выдано более 3 тыс. сертификатов», — говорится в сообщении Евразийский экономической комиссии по итогам пресс-конференции Татарицкого.
Также отмечается, что в союзе введены единые правила проведения мониторинга безопасности, качества и эффективности медицинских изделий.
«До 31 декабря 2025 года регистрация медизделий проводится как по единым, так и по национальным правилам. С 1 января 2026 года останется только регистрация по единым правилам, однако вносить изменения в регистрационные досье по национальным правилам можно будет еще до конца 2026 года», — напомнили в комиссии.