Обзор аптечных продаж препаратов-стимуляторов репарации и регенерации тканей

Применение лекарственных препаратов, стимулирующих репарацию и регенерацию тканей, позволяет ускорить процесс выздоровления пациентов с различными заболеваниями, сопровождающимися нарушением целостности кожных покровов, слизистых оболочек или глубоких слоев тканей, и минимизировать риск осложнений после травм, ожогов или хирургических вмешательств. Рассмотрим динамику и объем продаж этих лекарственных средств в январе-сентябре 2025 года.

В зависимости от локализации повреждения препараты представлены в различных формах выпуска, удобных для применения в каждом конкретном случае. Наиболее востребованы у россиян местные и наружные формы (доля 38% в упаковках), инъекционные (22%), а также оральные (15%) и ректальные (12%). Таким образом, наибольшим спросом пользуются мази, растворы и суппозитории. Помимо классических форм на аптечных полках можно найти препараты в виде масла, сока, губки или пасты.

В рассматриваемую группу вошли лекарственные препараты фармакотерапевтических групп: «регенерации тканей стимулятор», «регенерации тканей стимулятор растительного происхождения», «репарации тканей стимулятор», «репарации тканей стимулятор природного происхождения», «репарации тканей стимулятор растительного происхождения» и «репарации тканей стимулятор + НПВП».

Группа стимуляторов репарации тканей стабильно пользуется спросом. В последние 4 года объем потребления в аптеках в среднем составляет 53 млн пачек в год. Емкость группы в стоимостном выражении ежегодно демонстрирует рост.

По итогам первых 9 месяцев текущего года в розничном сегменте фармрынка объем продаж достиг 36,6 млрд рублей и 37,4 млн упаковок, по данным ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России компании DSM Group. Если сравнивать с аналогичными показателями прошлого года, то наблюдается прирост на 8% в рублях и снижение на 4,2% в упаковках. Стимуляторы не входят в перечень ЖНВЛП и, соответственно, не попадают под ценовое регулирование со стороны государства. Эта группа лекарств достаточно дорогостоящая. В среднем одна пачка в аптеках стоит 978 рублей. Средняя наценка в группе при этом снижается: с 24% в 2021 году до 19% в январе-сентябре 2025 года.

Динамика объема продаж препаратов-стимуляторов репарации и регенерации тканей

Весомую долю в группе все еще занимают оригинаторы (более 20% в рублях): «Актовегин», «Румалон», «Дона» и другие. Закономерно, что в группе растет доля рецептурных лекарств.

Так как группа стимуляторов заживления тканей относится к достаточно дорогостоящим средствам, потребители все чаще предпочитают заказывать такие препараты онлайн с целью выбрать для себя более оптимальную цену. В онлайне средняя стоимость упаковки заметно выше и составляет 1 262 рубля. По итогам еще не полного 2025 года, на интернет-заказы уже приходится 16% от стоимостного объема группы и 13% от натурального. Для сравнения в 2021 году они занимали только 10% и 7% соответственно. Онлайн-продажи растут более высокими темпами прироста, чем группа в целом.

По итогам 2025 года, в аптеках были представлены препараты от 100 производителей — порядка 30 МНН, в том числе природного и растительного происхождения. Всего около 260 ассортиментных единиц. Практически все из них представлены и в сегменте eCom. Покупатели используют такие ресурсы, как Аптека.ру, Мегаптека, Expero.ru и другие.

За период с января по сентябрь 2025 года производитель «ПФК Обновление» (+42,5% к 9 месяцам 2024 года) является лидером по приросту в упаковках среди ТОП-20 в группе препаратов, стимулирующих репарацию тканей, и на первом месте среди ТОП-25 в онлайн-сегменте (+54,8%). Ключевым препаратом компании в рассматриваемой группе является «Метилурацил Реневал» на основе диоксометилтетрагидропиримидина в форме мази для наружного и местного применения и таблеток для приема внутрь. У препарата целый ряд назначений: от вялозаживающих ран, эрозий и язв кожи, до лечения заболеваний пищеварительного тракта (например, язвенная болезнь желудка, панкреатит и др.), при терапии злокачественных новообразований, гепатита и др. Также в портфеле производителя «Прополиса Настойка Реневал», которую можно использовать наружно, местно и ингаляционно, и наружная мазь «Декспантенол Реневал».

Второе место у индийской Sun Pharmaceutical (+32,5%), а в онлайн-сегменте у производителя третье место по темпу прироста (+48,2%). Основной объем продаж компании приходится на препарат «Метилурацил» в форме мази и ректальных суппозиториев, он же и повлиял в большей мере на результат производителя в 2025 году. Еще в ассортименте у компании два препарата, которые назначаются при заболеваниях костно-мышечной системы, «Хондрофен» и «Хондроитин».

Ведущие производители препаратов-стимуляторов репарации и регенерации тканей по положительной динамике, январь-сентябрь 2025 года

gxpnews