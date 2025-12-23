Минздрав РФ объявил о кадровых изменениях в руководстве НИЦЭМ им. Гамалеи

В Минздраве РФ рассказали о смене руководителя Центра им. Н.Ф. Гамалеи. Место Александра Гинцбурга займет 47-летний создатель «Спутника V».

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России возглавил академик РАН, доктор биологических наук Денис Логунов. Об этом, как сообщает «Медицинский вестник» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ, объявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на встрече с руководством центра.

Предыдущий руководитель Александр Гинцбург продолжит работу в должности научного руководителя НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России. Глава Минздрава РФ подчеркнул, что Александр Гинцбург десятилетиями руководил центром, благодаря которому Россия стала первой страной с вакциной для профилактики коронавируса, поставляемой в более чем 70 стран мира. Центр также занимается разработкой средств лечения неинфекционных патологий: сердечно-сосудистых патологий и онкологических заболеваний.

Денису Логунову 47 лет. Он окончил Курский государственный медицинский университет в 2000 году. На работу в НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России Денис Логунов пришел в 2003 году на должность научного сотрудника, с 2017 года — заместитель директора по научной работе. В 2016 году он стал членом-корреспондентом РАН, а в 2022 году — академиком РАН. Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий 2021 года.

В его научные интересы входит разработка рекомбинантных вирусных вакцин и генотерапевтических препаратов. Под его руководством были созданы лекарственные препараты «ГамЭвак» и «ГамЭвак-Комби» против лихорадки Эбола.

Фото: пресс-служба Минздрава РФ