Поправки о закупках у единственного поставщика в 2026 году одобрены в третьем чтении

Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о наделении правительства РФ правом устанавливать отдельные случаи госзакупок у единственных поставщиков. Такая мера будет действовать в 2026 году.

Госдума РФ во втором и третьем чтениях приняла законопроект № 1021662-8 о совершенствовании градостроительного законодательства и переносе сроков действия антисанкционных мер.

Поправки вносятся в ФЗ-44 от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и ФЗ-46 от 08.03.2022 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».