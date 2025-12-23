ФАС России согласовала цену на отечественный дженерик флупентиксола

ФАС России согласовала стоимость первого отечественного дженерика флупентиксол в форме раствора для инъекций — на 7,5% ниже оригинального препарата. Речь идет о «Флупентиксол Велфарм», он будет стоить 906 руб.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на препарат «Флупентиксол Велфарм» (МНН флупентиксол) для поддерживающего лечения шизофрении и других психотических состояний, сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

Стоимость упаковки раствора для внутримышечного введения дженерика из десяти ампул объемом 1 мл в дозировке 20 мг/мл согласована на уровне 906 руб. Цена за аналогичную дозировку референтного препарата «Флюанксол» зарегистрирована на уровне 980 руб. — на 7,5% выше отечественного дженерика.

Оригинальный препарат «Флюанксол» производства датской H. Lundbeck A/S, согласно данным из ГРЛС, получил государственную регистрацию в России в 2008 году в форме таблеток и раствора для внутримышечного введения с бессрочным разрешением на обращение. В 2019 году регудостоверение датской компаниии выдали на таблетки, покрытые пленочной оболочкой, срок действия РУ — до конца 2025 года. Первым российским дженериком флупентиксола стал «Флупентиксол-натив» производства ООО «ФармМентал групп». Препарат выпускается в форме таблеток. Лекарство зарегистрировано в конце 2018 года, РУ действует до конца 2025 года. «Флупентиксол Велфарм» от «Велфарм-М» стал первым дженериком в форме раствора для внутримышечного введения. Он зарегистрирован в октябре 2025 года, РУ действует до 2030 года.

Пока только «Велфарм-М» получил регистрацию на флупентиксол по правилам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и будет обращаться после 1 января 2026 года. Подали ли другие производители заявки на приведение в соответствие с требованиями ЕАЭС, неизвестно.

Фото: пресс-служба ФАС РФ