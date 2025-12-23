Сервисы для непрерывного мониторинга глюкозы войдут в «белый список» Минцифры

Угнивенко в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что Минцифры находится в постоянном взаимодействии с Минздравом РФ по вопросу работы медицинских цифровых сервисов. По его словам, ведомство уже получило перечень ресурсов, которые необходимо добавить в «белый список», а работа по их включению будет завершена «в ближайшее время».

Проблема доступа к приложениям и сервисам для НМГ была поднята в ходе итоговой конференции Владимира Путина в 2025 году. Корреспондент ГТРК «Белгород» Анна Рудченко обратила внимание президента на сложности, с которыми сталкиваются родители и медицинские работники в прифронтовых регионах из-за отключения мобильного интернета. Датчики глюкозы подключены к смартфонам и требуют стабильной связи для передачи данных.

Отвечая на вопрос, Владимир Путин подчеркнул, что ограничения интернета связаны с обеспечением безопасности, однако признал значимость проблемы для семей с детьми с диабетом. Президент указал на два возможных решения – переход на отечественное программное обеспечение и оборудование, а также локализацию зарубежных сервисов на территории России.

Ранее о блокировке приложений для НМГ во время отключения мобильного интернета говорили и пациентские организации. По их данным, проблема касается более 50 тысяч пациентов в возрасте от 2 до 17 лет с сахарным диабетом I типа. Общественники тоже предлагали добавить профильные приложения в «белый список» ресурсов.