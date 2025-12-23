Трамп договорился с девятью фармкомпаниями о снижении цен на лекарства в США

К соглашениям присоединились Bristol Myers Squibb, Gilead Sciences, Merck, американское подразделение Roche – Genentech, а также Novartis, Amgen, Boehringer Ingelheim, Sanofi и GSK. По словам Трампа, США больше не намерены «субсидировать весь мир» за счет высоких внутренних цен на лекарства.

Согласно договоренностям, фармкомпании снизят цены на большинство препаратов, поставляемых через программу Medicaid для малообеспеченных граждан. Кроме того, предусмотрены значительные скидки для пациентов, которые покупают лекарства за наличные, без участия страховых программ. Для таких покупателей продажи будут организованы через прямые каналы производителей, включая новый федеральный портал TrumpRx.gov. В Белом доме заявили, что снижение может достигать до 70% от прейскурантных цен, однако аналитики отмечают, что Medicaid уже получает одни из самых глубоких скидок на рынке – в отдельных случаях более 80%, притом что на программу приходится около 10% общих расходов США на лекарственные препараты.

Отдельным условием соглашений стало обязательство компаний запускать новые препараты в США по принципу most-favored-nation – по ценам не выше, чем в других развитых странах. Эти требования будут распространяться на коммерческий рынок, государственные программы и прямые продажи пациентам, включая Medicare. В обмен фармпроизводители получают трехлетнее освобождение от возможных импортных тарифов, которыми ранее угрожала администрация Трампа.

Часть выручки компаний от зарубежных продаж будет перечисляться в США для компенсации затрат, связанных со снижением цен. Кроме того, участники соглашений обязались инвестировать более $150 млрд в американские исследования, разработки и производственные мощности, хотя власти не уточнили, в какой мере эта сумма включает ранее объявленные инвестиционные планы. Merck сообщила, что ее вклад составит около $70 млрд.

Рынок воспринял новости сдержанно: акции большинства фармкомпаний выросли на 1–3%. Инвесторы сочли, что соглашения снижают регуляторные риски и не приведут к резкому ухудшению экономики бизнеса, поскольку реальные цены после скидок уже существенно ниже прейскурантных. Аналитики также отмечают, что эффект для застрахованных американцев будет ограниченным, поскольку большинство пациентов платят фиксированные доплаты или долю стоимости лекарства, рассчитываемую от листовых цен, и не смогут напрямую воспользоваться предложениями TrumpRx.

Снижение цен на лекарства стало частью более широкой стратегии администрации Трампа по пересмотру ценовой политики фармацевтического рынка. Ранее Белый дом заключил соглашения с Eli Lilly и Novo Nordisk о снижении стоимости препаратов класса GLP-1 для лечения ожирения и метаболических нарушений. Эти договоренности охватывают программы Medicare и Medicaid, а также прямые продажи за наличные через TrumpRx, и рассматриваются администрацией как пилотная модель для последующего расширения ценовых ограничений на другие дорогостоящие инновационные терапии.

После вступления Дональда Трампа в должность в январе 2025 года Белый дом последовательно сигнализировал о готовности использовать торговые меры для возврата производственных мощностей американских компаний в страну.

На этом фоне участники фармрынка начали перестраивать свои стратегии. Так, Johnson & Johnson объявила о планах инвестировать $55 млрд в создание новых производственных площадок, развитие научных исследований и IT-инфраструктуры в США. Инвестиционные программы ведущих американских фармпроизводителей и шаги администрации Трампа по формированию лекарственного суверенитета страны подробно рассмотрены в обзоре Vademecum.