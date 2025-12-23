Ipsen приобрела права на экспериментальный онкопрепарат китайской Simcere Zaiming

Французская Ipsen объявила о заключении лицензионного соглашения, согласно которому будет представлять на рынках за пределами Большого Китая экспериментальный противораковый препарат SIM0613, разрабатываемый Simcere Zaiming. По условиям сделки, специализирующаяся на онкологии «дочка» одной из ведущих китайских фармацевтических компаний Simcere, получит до $1,06 млрд, включая различные выплаты.

«Ipsen объявляет о подписании эксклюзивного лицензионного соглашения, предоставляющего ей глобальные права за пределами Большого Китая на SIM0613, конъюгат антитело-препарат, обладающий уникальным потенциалом», — говорится в пресс-релизе компании. Как ожидается, I фаза клинических испытаний SIM0613 начнется во второй половине 2026 года.

SIM0613, нацеленный на белок LRRC15, разработан для глубокого проникновения в опухоли и ассоциированные с раком фибробласты и при этом имеет ограниченную экспрессию на нормальных клетках. После связывания с LRRC15 высвобождается цитотоксический компонент, который убивает раковые клетки, щадя при этом здоровые.

Конъюгаты антител с лекарственными препаратами состоят из трех основных компонентов: антитела, полезного вещества и линкера. Антитело избирательно нацелено на опухолевый антиген. Полезное вещество — это фармацевтически активный компонент для лечения рака, прикрепленный к антителу посредством химического линкера. Линкер, своего рода химический мостик, соединяет антитело и полезное вещество и уменьшает количество лекарства, достигающего нераковых тканей.

