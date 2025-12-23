ФРП выделил 332 млн рублей на расширение производства наборов для исследований крови

Фонд развития промышленности (ФРП) выделил 332 млн рублей на строительство в Подмосковье импортозамещающего производства наборов для биохимических исследований крови — мультикалибраторов и реагентов. Льготный заем на реализацию проекта в Пущине получила компания «Диакон-ДС», сообщили в пресс-службе ФРП, отметив, что предприятие стало юбилейным полуторатысячным клиентом фонда.

«Диакон-ДС», один из крупнейших российских производителей медицинских изделий для диагностики in vitro, уже имеет две производственные площадки в Пущине, но в связи с расширением линейки компания решила построить еще один высокотехнологичный комплекс. Об этом в феврале 2024 года сообщало министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области. По его данным, стоимость проекта составит около 600 млн рублей, запуск производства запланирован на IV квартал 2026 года. Отмечается, что участок площадью 4 га компания получила по региональной программе «Земля за 1 рубль».

«Диакон-ДС» выпускает 130 реагентов для определения более 50 показателей в биологических жидкостях. Министерство приводит данные, согласно которым порядка 20% биохимических исследований в России проводится с помощью реагентов компании. В 2023 году «Диакон-ДС» запустила производство гематологических реагентов. Новый комплекс будет выпускать продукцию, которая используется в том числе для диагностики сахарного диабета, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

gxpnews