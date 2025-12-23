«Р-Фарм» разрабатывает три препарата для лечения онкзаболеваний

Компания «Р-Фарм» намерена вывести на отечественный рынок три препарата для лечения онкологических заболеваний. Результаты последних испытаний разрабатываемых средств были представлены на XXIX Российском онкологическом конгрессе, сообщили GxP News в пресс-службе фармпроизводителя.

Два препарата — биоаналоги пертузумаба и цетуксимаба — находятся на финальной стадии клинической разработки, их регистрация ожидается в 2026 году.

Пертузумаб — это моноклональное антитело, предназначенное для терапии HER2-положительного рака молочной железы, одного из самых агрессивных типов этого заболевания. Цетуксимаб — также моноклональное антитело, используемое в том числе в лечении опухолей головы и шеи. Оба препарата прошли клинические исследования III фазы, в ходе которых «продемонстрировали не меньшую эффективность по сравнению с оригинальными молекулами и сопоставимые профили безопасности».

«Пертузумаб включен в наиболее эффективную схему терапии HER2-положительного метастатического рака молочной железы, позволяющую увеличить продолжительность жизни в этой сложной группе пациентов. Появление новых биоаналогов повышает доступность передовых терапевтических комбинаций для российского здравоохранения», — отметила директор департамента по медицинской поддержке онкопродуктов компании Татьяна Дергачева.

Третий кандидат, оригинальный препарат «Р-Фарм» RS-113, антиандроген нового поколения, проходит II фазу КИ для терапии метастатического рака предстательной железы. По итогам 6 месяцев испытаний RS-113 подтвердил эффективность, сопоставимую с абиратероном — стандартом терапии данного вида рака. При этом у препарата отмечается тенденция к более благоприятному профилю безопасности, подчеркнули в компании.

XXIX Российский онкологический конгресс с международным участием проходил в Москве с 11 по 13 декабря 2025 года. Крупнейшее национальное событие, посвященное диагностике, лечению и профилактике онкологических заболеваний, организовано Российским обществом клинической онкологии, НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина и Ассоциацией онкологов России. Очно и онлайн мероприятие посетили более 20 тыс. человек.

gxpnews