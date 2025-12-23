Уголовное дело возбуждено по жалобе о нехватке лекарств на прямой линии с Путиным

В Свердловской области возбуждено уголовное дело по жалобе жителя Краснотурьинска на отсутствие льготных лекарств, прозвучавшей в эфире «Итогов года» с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам уральца, проблемы с жизненно необходимыми препаратами начались еще в ноябре. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли.

«По данному обращению руководством следственного управления СК России по Свердловской области дано поручение незамедлительно возбудить уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) для выяснения всех обстоятельств и дачи ситуации объективной правовой оценки», — сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

При этом министр здравоохранения области Татьяна Савинова заверила, что «препараты закуплены, поставлены в аптеки, конкретный препарат, который нужен пациенту, тоже имеется в наличии». По ее данным, в этом году на программу борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями направлено 464 млн рублей, в том числе 143 млн рублей — из областного бюджета. «В ноябре правительство области дополнительно выделило 87 млн рублей на программу, чтобы обеспечить препаратами пациентов до конца этого года и сделать переходящий остаток на начало 2026 года», — сообщила Савинова.

Во время программы глава государства также предложил варианты решения проблемы доступности лекарств в регионах. Подробности — в материале GxP News.

gxpnews