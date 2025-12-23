BioMarin заключила крупнейшую сделку в своей истории

Калифорнийская биофармацевтическая компания BioMarin договорилась о приобретении Amicus Therapeutics за $4,8 млрд, что стало крупнейшей сделкой за 28-летнюю историю фармпроизводителя.

В результате сделки BioMarin получит права на два быстрорастущих продукта — Galafold (мигаластат), первый пероральный препарат от болезни Фабри, и Opfolda (миглустат) + Pombiliti (ципаглюкозидаза альфа-АТГА), комбинированное средство для лечения болезни Помпе. Продажи Galafold, одобренного в США в 2018 году, в 2024-м достигли $458 млн, а комбинации Pombiliti-Opfolda, одобренной в 2023-м, — $70 млн (за 9 месяцев текущего года уже $78 млн).

BioMarin также приобретает права на DMX-200, потенциально первый в классе препарат на основе малой молекулы, находящийся на III фазе клинических испытаний для лечения редкого смертельного заболевания почек — фокально-сегментарного гломерулосклероза (ФСГС).

«Ожидается, что сделка ускорит рост выручки BioMarin, поскольку Galafold и Pombiliti-Opfolda имеют потенциал достичь пиковых продаж в $1 млрд каждый», — заявил генеральный директор компании Александр Харди.

Ожидается, что сделка будет завершена во II квартале 2026 года при условии получения разрешений регулирующих органов, одобрения акционерами Amicus и выполнения других стандартных условий.

gxpnews