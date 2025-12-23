Российский дженерик Flupentixol для инъекций будет на 7,5% дешевле оригинала

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о согласовании цены на первый отечественный дженерик флупентиксола в растворе для инъекций. Препарат предназначен для поддерживающего лечения шизофрении и других психотических состояний у взрослых.

«Флупентиксол Велфарм» от «Велфарм-М» будет на 7,5% дешевле оригинала — Flupentixol от датского фармпроизводителя H. Lundbeck.

«Цена за упаковку раствора для внутримышечного введения дженерика из 10 ампул объемом 1 мл в дозировке 20 мг/мл согласована на уровне 906 рублей, при этом цена за аналогичную дозировку референтного препарата зарегистрирована на уровне 980 рублей», — говорится в сообщении ФАС.

Согласно Государственному реестру лекарственных средств (ГРЛС), препараты флупентиксола в России представляют три компании, кроме «Велфарм-М» и H. Lundbeck, — подмосковная «ФармМентал групп». При этом только H. Lundbeck выпускает флупентиксол как в таблетках, так и в растворе. «ФармМентал групп» выпускает только таблетированную форму препарата — под торговым названием «Флупентиксол-натив». На заводе компании в Красногорске налажено производство флупентиксола по полному циклу, включая фармсубстанцию. «Велфарм-М» выпускает раствор для внутримышечного введения из сырья индийской RL Fine Chem.

gxpnews