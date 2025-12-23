«Почта России» заявила, что готова заняться продажей лекарств

«Почта России» заявила, что готова продавать лекарства, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Законопроект по продаже лекарственных препаратов на почте находится на рассмотрении, и мы готовы запустить ее в случае положительного решения», — сказали в госкомпании, отметив, что уже имеют в ассортименте нелекарственные товары для здоровья и этот сервис «пользуется большим спросом, в том числе есть запрос на расширение ассортимента в части лекарств регулярного спроса».

О том, что проблему доступности лекарств в регионах можно решить с помощью доставки «Почтой России», а также внедрения передвижных аптек и продажи препаратов в фельдшерско-акушерских пунктах, президент РФ Владимир Путин заявил на программе «Итоги года» в пятницу.

Законопроект о федеральном эксперименте по розничной торговле лекарствами в передвижных аптечных пунктах в отдаленных и труднодоступных селах внесен в Госдуму на минувшей неделе. Предполагается, что он продлится 3 года, с 1 июня 2026 года по 1 июня 2029 года. При этом ассортимент мобильных аптек будет органичен. Они, в частности, не смогут продавать препараты, содержащие наркотические средства, сильнодействующие лекарства и лекарства, подлежащие предметно-количественному учету, а также с более 25% спирта в составе и изготовленные аптечными организациями. Запрет коснется и препаратов, которые нужно хранить при температуре ниже 15 °C.

По словам одного из авторов инициативы, зампреда комитета по охране здоровья Евгения Нифантьева, законопроект будет рассмотрен Госдумой в весеннюю сессию.

gxpnews