Правительство РФ разрешило двум фармкомпаниям использовать патенты на семаглутид

Правительство РФ разрешило двум фармкомпаниям использовать пять патентов на семаглутид без разрешения правообладателя датской Novo Nordisk. Опубликованы соответствующие распоряжения.

Правительство РФ разрешило ООО «ПСК Фарма» использовать патенты датской фармкомпании Novo Nordisk для производства с международным непатентованным наименованием (МНН) семаглутид «в связи с крайней необходимостью, связанной с охраной жизни и здоровья граждан», указано в распоряжении № 3931-р от 20.12.2025.

Речь идет о патентах:

№ 2434019 «Ацилированные glp-1 соединения»;

№ 2643515 «Дипептид, содержащий непротеиногенную аминокислоту»;

№ 2657573 «Применение долгодействующих пептидов glp-1»;

№ 2768283 «Семаглутид при сердечно-сосудистых состояниях»;

№ 2777600 «Композиции на основе glp-1 и пути их применения».

«ПСК Фарма» сможет использовать их без согласия Novo Nordisk до 31 декабря 2026 года включительно.

Также использовать указанные патенты на семаглутид до конца 2026 года разрешается компании ООО «Промомед Рус». Распоряжение № 3885-р от 19.12.2025 утвердило Правительство РФ.

Оба документа вступают в силу с 1 января 2026 года.

Ранее Правительство РФ выдало аналогичное разрешение компании «Герофарм».

Оригинатор выпускает препарат под брендом «Оземпик». В ноябре 2022 года компания уведомила Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения о прекращении поставок препарата в Россию. В мае 2022 года Правительство РФ утвердило постановление № 947 от 25.05.2022 «Об использовании изобретения для производства на территории Российской Федерации лекарственного средства в целях его экспорта без согласия патентообладателя».

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

pharmvestnik